Создание загрузочного USB-устройства флэш-памяти
Область применения: Windows Server 2016 Essentials, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 Essentials
Для развертывания Windows Server Essentials можно создать загрузочный USB-накопитель флэш-памяти. Первым этапом является подготовка USB-устройства флэш-памяти с помощью служебной программы командной строки DiskPart. Сведения о DiskPart см. в статье Параметры командной строки DiskPart.
Совет
Сведения о создании загрузочного USB-накопителя для восстановления или переустановки Windows на компьютере вместо сервера см. в статье "Создание диска восстановления".
Дополнительные сценарии, в которых вам может понадобиться создание или использование загрузочного USB-устройства флэш-памяти, см. в следующих темах:
Полное восстановление системы из существующей резервной копии клиентского компьютера
Восстановление сервера под управлением Windows Server Essentials
Создание загрузочного USB-устройства флэш-памяти
Вставьте USB-устройство флэш-памяти в работающий компьютер.
Откройте окно командной строки с правами администратора.
Введите
diskpart.
В открывшемся новом окне командной строки введите
list disk, чтобы указать номер загрузочного USB-устройства флэш-памяти или букву диска, затем нажмите клавишу ВВОД. Команда
list diskотображает все диски компьютера. Запишите номер диска или букву диска USB-устройства флэш-памяти.
В командной строке введите
select disk <X>, где X - номер диска или букву диска USB-устройства флэш-памяти, а затем нажмите клавишу ВВОД.
Введите
cleanи нажмите клавишу ВВОД. Эта команда удаляет все данные с USB-устройства флэш-памяти.
Чтобы создать новый основной раздел на USB-устройстве флэш-памяти, введите
create partition primary, и нажмите клавишу ВВОД.
Чтобы выбрать созданный раздел, введите
select partition 1и нажмите клавишу ВВОД.
Чтобы отформатировать раздел, введите
format fs=ntfs quickи нажмите клавишу ВВОД.
Важно!
Если серверная платформа поддерживает Единый интерфейс EFI (UEFI), следует отформатировать USB-устройство флэш-памяти в файловой системе FAT32, а в NTFS. Чтобы отформатировать раздел в файловой системе FAT32, введите
format fs=fat32 quickи нажмите клавишу ВВОД.
Введите
activeи нажмите клавишу ВВОД.
Введите
exitи нажмите клавишу ВВОД.
После завершения подготовки настраиваемого образа сохраните его в корневом каталоге USB-устройства флэш-памяти.
См. также
Начало работы с windows Server Essentials ADK создание и настройка дополнительныхнастроек образадля подготовки образа для тестированияклиентского интерфейса