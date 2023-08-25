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Создание загрузочного USB-устройства флэш-памяти

Статья

08/25/2023

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Область применения: Windows Server 2016 Essentials, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 Essentials

Для развертывания Windows Server Essentials можно создать загрузочный USB-накопитель флэш-памяти. Первым этапом является подготовка USB-устройства флэш-памяти с помощью служебной программы командной строки DiskPart. Сведения о DiskPart см. в статье Параметры командной строки DiskPart.

Совет Сведения о создании загрузочного USB-накопителя для восстановления или переустановки Windows на компьютере вместо сервера см. в статье "Создание диска восстановления".

Дополнительные сценарии, в которых вам может понадобиться создание или использование загрузочного USB-устройства флэш-памяти, см. в следующих темах:

Создание загрузочного USB-устройства флэш-памяти

Вставьте USB-устройство флэш-памяти в работающий компьютер. Откройте окно командной строки с правами администратора. Введите diskpart . В открывшемся новом окне командной строки введите list disk , чтобы указать номер загрузочного USB-устройства флэш-памяти или букву диска, затем нажмите клавишу ВВОД. Команда list disk отображает все диски компьютера. Запишите номер диска или букву диска USB-устройства флэш-памяти. В командной строке введите select disk <X> , где X - номер диска или букву диска USB-устройства флэш-памяти, а затем нажмите клавишу ВВОД. Введите clean и нажмите клавишу ВВОД. Эта команда удаляет все данные с USB-устройства флэш-памяти. Чтобы создать новый основной раздел на USB-устройстве флэш-памяти, введите create partition primary , и нажмите клавишу ВВОД. Чтобы выбрать созданный раздел, введите select partition 1 и нажмите клавишу ВВОД. Чтобы отформатировать раздел, введите format fs=ntfs quick и нажмите клавишу ВВОД. Важно! Если серверная платформа поддерживает Единый интерфейс EFI (UEFI), следует отформатировать USB-устройство флэш-памяти в файловой системе FAT32, а в NTFS. Чтобы отформатировать раздел в файловой системе FAT32, введите format fs=fat32 quick и нажмите клавишу ВВОД. Введите active и нажмите клавишу ВВОД. Введите exit и нажмите клавишу ВВОД. После завершения подготовки настраиваемого образа сохраните его в корневом каталоге USB-устройства флэш-памяти.

См. также

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